Trabalhador rural é morto após discussão por gaiola de passarinho no sul da Bahia

Suspeito foi preso em flagrante um dia após o crime

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 10:20

Caso ocorreu em Eunápolis
Caso ocorreu em Eunápolis Crédito: Ascom/Polícia Civil

Um homem de 47 anos, identificado como Florisvaldo de Jesus Santos, foi assassinado na zona rural de Eunápolis, no sul da Bahia. O crime ocorreu na tarde de sábado (16), após uma discussão motivada por uma gaiola de passarinho. O suspeito foi preso em flagrante no domingo (17).

De acordo com a Polícia Civil, a vítima e o suspeito bebiam bebidas alcoólicas quando se desentenderam. Florisvaldo foi atingido um golpe de arma branca na cabeça. O suspeito, que tem 23 anos, confessou o crime durante o interrogatório e permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.

Imagens de câmeras de segurança da fazenda e relatos de testemunhas auxiliaram na identificação do suspeito. O Serviço de Investigação em Local de Crime (SILC) da Delegacia Territorial de Eunápolis realizou diligências, localizou o homem na residência da família e efetuou a prisão.

Guias para exames periciais foram expedidas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

