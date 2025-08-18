Trabalhador rural é morto após discussão por gaiola de passarinho no sul da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 10:20
Um homem de 47 anos, identificado como Florisvaldo de Jesus Santos, foi assassinado na zona rural de Eunápolis, no sul da Bahia. O crime ocorreu na tarde de sábado (16), após uma discussão motivada por uma gaiola de passarinho. O suspeito foi preso em flagrante no domingo (17).
De acordo com a Polícia Civil, a vítima e o suspeito bebiam bebidas alcoólicas quando se desentenderam. Florisvaldo foi atingido um golpe de arma branca na cabeça. O suspeito, que tem 23 anos, confessou o crime durante o interrogatório e permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.
Imagens de câmeras de segurança da fazenda e relatos de testemunhas auxiliaram na identificação do suspeito. O Serviço de Investigação em Local de Crime (SILC) da Delegacia Territorial de Eunápolis realizou diligências, localizou o homem na residência da família e efetuou a prisão.
Guias para exames periciais foram expedidas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).