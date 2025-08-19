RELACIONAMENTO

Lore Improta revela segredo de casamento com Léo Santana: ‘Não vejo meu marido’

Dançarina participou de podcast e contou detalhes do relacionamento com o cantor baiano

Felipe Sena

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 21:02

Casal começou relacionamento em 2017 Crédito: Reprodução | Instagram

Lore Improta e Léo Santana formam um dos casais mais conhecidos do mundo dos famosos. Sempre em eventos e compartilhando a vida com os seguidores nas redes sociais, o casal acumula milhões de seguidores e diversos fãs que admiram a cumplicidade e relacionamento saudável dos dois, que estão juntos desde 2017.

Nesta segunda-feira (18), em entrevista durante o podcast ‘Elas que Assinam’, apresentado por Karla Felmanas, Lore Improta abriu o coração e contou segredo do casamento com o ‘GG da Bahia’.

Durante o bate-papo, a dançarina disse que se sente completa na relação com Léo Santana, e que consegue administrar o tempo para ter momentos de qualidade com a família, como com a filha Liz, de 3 anos.

No entanto salientou: “Obviamente hoje eu tenho uma rede de apoio que me permite fazer isso, eu tenho privilégios que me permitem fazer isso”, disse.

Lore ainda revelou que pode chegar a ficar 10 dias sem ver o esposo, por causa da agenda de shows do cantor, por isso, a organização é fundamental. “Léo, se deixar a agenda dele não mexe, é show, 30 shows, 40 shows, então eu nem falo com ele, já falo com o empresário”, relatou.