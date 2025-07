FAMÍLIA DEVE CRESCER

Novo bebê a caminho? Léo Santana quer mais um filho com Lore Improta 'ainda esse ano'

Cantor e dançarina já são pais de Liz, de 3 anos

"Desde quando a Liz nasceu, a gente falou que tinha que ter outro. Estamos trabalhando, se é que você me entende? Uma hora vai chegar. A gente ainda quer esse ano. Queremos manter aquela mesma faixa etária, 3 ou 4 anos de diferença. Com fé em Deus, até o ano que vem vai ter um menino ou uma menina… vamos ver", disse o artista, em conversa com o gshow.>

Léo também comentou sobre as mudanças que a chegada da filha trouxe para sua vida pessoal e profissional. "Sempre fui um cara muito responsável, pé no chão. Quem me acompanha durante esses quase 20 anos de carreira sabe que sou mais reservado, muito família, muito dos meus amigos. A Liz potencializou essa responsabilidade. O medo impera mais, você tem mais cuidado ao falar, ao sair, até nas redes sociais. Ela me fortaleceu muito mais como família".>