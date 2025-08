FIM DA BISCOITAGEM?

Ciúme? Lore Improta faz pedido para Léo Santana: 'Pare de aparecer sem camisa'

Dançarina brincou com registros postados pelo cantor

Na música "Desliza", em parceria com Melody, Léo canta: "Fala o que tu quer, mulher, diz para mim". A ex-bailarina do Faustão aproveitou a deixa e, ao ouvir a instrução do marido, respondeu: "Para de aparecer sem camisa em todas as oportunidades, Leandro". No vídeo, ela ainda faz caras e bocas ao mostrar o marido seminu, ostentando um corpo malhado e sensualizando em frente às câmeras.>