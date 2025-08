POLÊMICA

Carreta Furacão acusa CPM 22 de sabotagem durante show: 'Postura desrespeitosa'

Grupo afirma que banda atrapalhou apresentação com testes de som e luz durante evento

Segundo o grupo, o episódio aconteceu no dia 2 de agosto, quando ambas as atrações estavam escaladas para se apresentar no mesmo palco. A Carreta Furacão afirma que, durante o horário programado para sua performance, os integrantes do CPM 22 iniciaram a passagem de som e testes de iluminação, o que teria prejudicado diretamente a execução do show.>