Galã de 'Vale Tudo' revela como superou doença de pele após separação dos pais: 'Ficava envergonhado'

No ar como Ivan em Vale Tudo, ator relembra traumas da adolescência e destaca luta por representatividade

Renato Góes, atualmente no ar como Ivan Meireles no remake de Vale Tudo, abriu o jogo sobre episódios marcantes de sua vida pessoal e profissional. Em entrevista à edição de agosto da GQ Brasil, o ator de 38 anos relembrou os desafios emocionais vividos durante a infância e adolescência, o diagnóstico de vitiligo e os preconceitos enfrentados ao deixar Recife rumo ao Rio de Janeiro para seguir o sonho de atuar. >

Aos 7 anos, viu os pais se separarem. Com 12, passou a sentir os efeitos emocionais dessa separação. A ansiedade se agravava diante das mudanças escolares, da pressão da puberdade e de um mal-estar silencioso. Foi nesse contexto que ele notou uma pequena mancha na coxa. O diagnóstico médico viria logo: vitiligo, condição autoimune que provoca a perda de pigmentação da pele, muitas vezes, associada a traumas emocionais .>

"Foi bem no momento em que voltei a desfilar", lembra Góes. “Eu ficava envergonhado. Na escola, ia só de calça. Na praia, de bermuda.">

O impacto psicológico foi profundo. O ator revelou ter sofrido pesadelos constantes, nos quais imaginava a mancha se espalhando por todo o rosto. Toda manhã, se olhava no espelho à procura de novas marcas. A doença se tornou um medo constante, até que ele decidiu enfrentá-la com apoio psicológico: “Bruscamente, a mancha diminuiu e hoje é muito pequena”, contou o ator. >

Góes encara essa trajetória como um símbolo de resiliência, não só contra a doença, mas também frente aos obstáculos que encontraria no caminho profissional. Desde a infância, desfilava a pedido da mãe. Já adolescente, mergulhou no teatro e em campanhas publicitárias. Mas aos 19, ao se mudar para o Rio com o sonho de conquistar espaço na televisão, se viu diante de um mercado que não o recebia de braços abertos.>