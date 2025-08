MATERNIDADE

Brunna Gonçalves mostra corpo pós-parto e desabafa: 'Olho no espelho e não me reconheço'

Após o nascimento da filha Zuri, dançarina compartilhou as mudanças e desafios da nova rotina como mãe de primeira viagem

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 11:52

Brunna Gonçalves Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A dançarina e influenciadora Brunna Gonçalves (33), emocionou os fãs ao publicar um vídeo no YouTube em que revela com sinceridade como tem lidado com as transformações em seu corpo após o nascimento da filha, Zuri, fruto de seu relacionamento com a cantora Ludmilla. >

No vídeo, Brunna faz um tour íntimo pelas mudanças físicas que enfrentou após o parto e abre o coração ao falar sobre o puerpério, período de intensas transformações no pós-parto. "Esse vídeo é muito importante pra mim pelo fato de eu estar me abrindo aqui pra vocês, na esperança de vocês se sentirem abraçadas por mim e se conectarem com esse assunto", escreveu na legenda da publicação.>

Segundo ela, a gravidez chegou em um momento em que estava em sua melhor forma física, e o objetivo era ganhar, no máximo, 10 quilos durante a gestação. No entanto, o plano não saiu como esperado. “No início até consegui me segurar, mas depois era humanamente impossível. Dá uma fome louca. Eu queria aproveitar cada momento”, disse Brunna, contando que o ganho total foi de 20 kg.>

A ex-BBB revelou que, nos meses finais da gestação, decidiu parar de acompanhar o próprio peso. “Deixei pra subir na balança só no dia do meu parto. Quando eu vi, eram 20 kg a mais. Fiquei assim: ‘Meu Deus… como é que eu vou fazer pra recuperar isso tudo?’”, relembrou.>

Brunna Gonçalves 1 de 10

Após o parto, Brunna contou que seu foco se voltou completamente para os cuidados com a filha recém-nascida. "Eu não conseguia fazer nada. Eu só sabia dar de mamar e cuidar da minha filha. Quando a rotina começa a se estabelecer, a gente se olha no espelho e percebe as mudanças. Porque o corpo vira uma casa. Ele foi o lar da minha filha por nove meses, então é natural que ele não volte a ser como era antes.”>

Ao fim do vídeo, ela fez um desabafo sincero sobre autoimagem e autoestima. “Quero me olhar no espelho e me reconhecer. Eu olho e ainda não me vejo ali… Mas, ao mesmo tempo, tô muito feliz com a vida que tô levando, com minha família, com a maternidade. Só que pra que tudo flua melhor, preciso estar bem comigo mesma”, refletiu.>

Brunna destacou que os elogios externos não bastam se ela mesma não se sente bem. “Por mais que digam que eu estou linda, se eu não me sinto assim, os elogios não têm efeito. Não quero perder minha essência. Quero reencontrar ao menos um pedacinho da Brunna de antes, porque isso me faz bem”, desabafou.>