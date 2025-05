MATERNIDADE

Brunna Gonçalves mostra detalhes do quarto da filha Zuri; veja

Esposa de Ludmilla compartilhou fotos do cômodo montado em mansão na Flórida

Elis Freire

Publicado em 30 de maio de 2025 às 19:39

Brunna, Lud e Zuri Crédito: Reprodução

Brunna Gonçalves compartilhou com os fãs imagens do quarto de Zuri, filha que teve com Ludmilla, na mansão do casal em Miami, nos Estados Unidos. O espaço delicadamente decorado chama atenção pelos tons pastel, pelo papel de parede com borboletas e pelo nome da bebê em destaque, criando um ambiente acolhedor para a recém-nascida. >

Nas redes sociais, Brunna explicou que esteve mais afastada da internet nos últimos dias devido à intensa rotina da maternidade, mas não deixou de dividir o momento especial com os seguidores. O quarto conta ainda com uma poltrona e um sofá para garantir conforto durante os cuidados com a pequena.>

Zuri nasceu em 14 de maio no HCA Florida Mercy Hospital, em Miami. Quando anunciou a chegada da filha, Ludmilla escreveu: “Hoje a gente multiplicou o amor. Sinto que nunca fomos tão abençoadas por Deus como agora. Bem-vinda ao nosso paraíso, Zuri. Aqui, nós três seremos as mulheres mais felizes do mundo.”>

Veja fotos:>