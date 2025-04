COMPRAS NOS EUA

Brunna Gonçalves mostra sogra empolgada comprando enxoval para Zuri: 'Vou largar na casa de vovó'

Dançarina espera filha com a esposa Ludmilla

Durante um passeio de compras em uma loja de artigos infantis nos Estados Unidos, neste domingo de Páscoa (20), Brunna Gonçalves registrou a empolgação da sogra, Silvana Oliveira ao montar o enxoval para a neta Zuri. A dançarina e ex-BBB está grávida de sua primeira filha com a cantora Ludmilla. >

Nos vídeos publicados por Brunna, Silvana aparece animada escolhendo diversos itens para montar um enxoval completo em sua própria casa. "Gente, quando Zuri for pra casa de vovó Silvana, vai só com a roupa do corpo [risos]. A mulher está fazendo enxoval pra casa dela. Comprou até carrinho. Tem tudo, mamadeira, tudo, gente! Só vou largar ela na casa de vovó. Ela está fazendo enxoval da avó", brincou Brunna.>