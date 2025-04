‘CHEIRO DE MASCULINIDADE’

Bella Campos se incomodou com mau cheiro de Cauã Reymond e ator rebateu, revela jornalista

Os dois protagonizam treta nos bastidores de 'Vale Tudo'

Elis Freire

Publicado em 21 de abril de 2025 às 17:22

Bella Campos e Cauã Reymond teriam brigado feio Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Mais um fato teria colocado faíscas na treta entre Cauã Reymond e Bella Campos nos bastidores de “Vale Tudo”, novela das 21h da TV Globo. De acordo com informações reveladas pelo jornalista Léo Dias no programa “Fofocalizando”, a atriz que vive Maria de Fátima reclamou do mau cheiro do galã diretamente para ele. >

Segundo o jornalista, Cauã chegou para trabalhar fedendo a suor e então Bella resolveu confrontá-lo, incomodada. Mas, Cauã não teria reagido bem, pelo contrário, ele teria rebatido a atriz de forma debochada. “Ela falou com ele: ‘Cauã, você está fedendo’ e ele falou assim: ‘Isso é cheiro de masculinidade’”, contou Leo Dias no programa do SBT nesta segunda-feira (21).>

Outro característica do ator que já teria gerado desentendimento nos bastidores de outros trabalhos é exagerar demais na interpretação, em cenas de briga. “Ele pega pesado demais”, garantiu o comunicador.>

A polêmica entre Bella e Cauã tomou proporções tão grandes que neste domingo (20), os dois atores que estavam escalados para gravar algumas das cenas foram substituídos por dublês. Os dois artistas não querem mais contracenar e, segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, Cauã chegou a pedir para sair do elenco da novela, mas a demanda não foi aceita pelo Globo.>

Queixa formal

A briga entre os intérpretes de Maria de Fátima e de César teria começado desde antes da estreia de “Vale Tudo”, culminando na formalização de uma queixa na emissora feita por Bella sobre o comportamento do colega de elenco.>