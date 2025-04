VIOLÊNCIA SEXUAL

Ex-Malhação revela ter sido vítima de estupro: 'Tive que fazer um aborto três meses depois'

Renata Sayuri contou que foi violentada após confraternização de trabalho

Conhecida por também ter sido apresentadora do Band Kids, Renata desabafou sobre como a violência sofrida causou traumas na sua vida. "Existe um fato muito importante no transtorno afetivo bipolar: o trauma. Segundo a ciência, qualquer pessoa tem pré-disposição à doença, mas ela só se desenvolve se a pessoa passar por um episódio estressante ou traumático. Eu fui violentada e tive que fazer um aborto três meses depois", revelou a artista.>

Ela disse ter ficado calada vivendo o luto, sem contar para ninguém até hoje, 20 anos depois. "Seis meses depois (do abuso), eu estava em um sanatório e fui diagnosticada. Ninguém me perguntou o que havia acontecido. Fiquei calada até hoje sobre o que aconteceu. [...] A minha mente vai para aquele lugar de 20 anos atrás, fica buscando como fui entorpecida e drogada”, disse Renata>

Segundo Renata, ela foi dopada durante o crime que teria ocorrido após uma confraternização de trabalho. "A situação aconteceu em um ambiente que seria a extensão da empresa. Era uma confraternização e tinha a ver com a hierarquia de trabalho. O rapaz me ofereceu carona, morava perto do local e ele mudou o caminho. Já saí do local (da festa) dopada. [...] Fiquei enlouquecida por quase três dias”, relatou. >