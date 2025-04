VEJA VÍDEO

Ex de Davi Brito debocha sobre fim de relacionamento: 'Na primeira discussão'

Dentista postou vídeo nas redes onde reflete sobre sua postura em uma relação

Elis Freire

Publicado em 21 de abril de 2025 às 15:02

Davi e Adriana Paula Crédito: Reprodução

Adriana Paula, cirurgiã-dentista que terminou recentemente com Davi Brito, resolveu brincar com a situação nas suas redes sociais. A jovem publicou um vídeo nesta segunda (21), onde debocha sobre a própria postura em um relacionamento. O fim do namoro do casal foi anunciado por Davi no último dia 8. >

No vídeo, Adriana aparece subindo as escadas de um prédio enquanto segura uma grande mala. “Por que você não casa? Eu na primeira discussão:”, escreveu sobre as imagens, dando a entender que ela rapidamente vai embora de uma relação, após um desentendimento. "E nem é meme", deixou claro na publicação. >

Davi e Adriana não se seguem mais nas redes sociais e ambos já apagaram as fotos onde apareciam juntos no Instagram.>

Veja vídeo>

O relacionamento acabou após o campeão do BBB 24 fazer uma live nas redes sociais para anunciar que Adriana estava grávida de um filho do casal. Na noite do mesmo dia, o baiano voltou ao Instagram para explicar que a jovem tinha pedido um tempo no relacionamento por conta da sua postura de divulgar a gravidez daquela maneira. >