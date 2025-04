CASO DE JUSTIÇA

Davi Brito se torna réu por violência psicológica após ameaçar ex com arma

A decisão é da Justiça do Amazonas de 8 de abril

O ex-BBB e a modelo terminaram em agosto do mesmo ano em que o crime teria sido cometido. A investigação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) apontou que o campeão do BBB 24 incitou seus fãs a atacarem a modelo nas redes sociais após as acusações feitas pela ex-namorada. >