ESCONDIDO

Mãe de Carlinhos Maia ainda não sabe do divórcio do filho: 'Vamos fingir que estamos juntos'

Influenciador e Lucas Guimarães anunciaram o fim do casamento após mais de 15 anos de relação

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciaram o fim do relacionamento de 15 anos no dia 26 de julho, de forma pública, por meio de uma postagem conjunta no Instagram. Mas ainda há uma pessoa próxima do ex-casal que não sabe do divórcio: a mãe do influenciador. Carlinhos pediu ao ex que escondesse a informação de Maria Maia, de 76 anos. >