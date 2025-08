TRANSFORMAÇÃO

Thais Carla mostra corpo após perder 50 kg e tirar cinta modeladora

Influenciadora revela como está sua barriga após cirurgia bariátrica

A peça sob medida, tem sido uma aliada importante, como explicou a própria Thais. “Vocês lembram que eu fiz uma cinta? Eu falei pra vocês que estava me incomodando muito, porque a pele está mole”, disse ela, enquanto mostrava como a cinta ajuda a ajustar o caimento das roupas. “Gente, realmente, eu botei uma blusa ali e ficou super legal, porque ficou reto. Agora ficou tudo no seu devido lugar pra botar a blusa e ela ficar de boa”, completou, satisfeita com o resultado.>

Desde abril, quando passou pela cirurgia bariátrica, Thais já perdeu mais de 50 quilos e vem compartilhando sua jornada com franqueza, incluindo os desafios do pós-operatório. No entanto, nas últimas semanas, Thais foi obrigada a reduzir o ritmo por conta de uma lesão no pé. “Vim ao médico e ele disse que tive uma lesão parcial dos ligamentos. Então, são duas a três semanas de pé pra cima. Não posso fazer nada”, contou.>