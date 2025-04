O QUE ROLOU?

Namorada termina namoro após Davi Brito anunciar gravidez; ex-BBB apaga vídeos

Anúncio da chegada do bebê foi feito após derrota do baiano na Justiça para Mani Reggo

"Tá todo mundo perguntando. Gente, eu fiz uma live hoje e expliquei que eu e a Paula estamos em uma situação complicada. Ela está no momento dela, no período gestacional, ela quer ficar sozinha, quer um tempo, raciocinar o que está acontecendo", disse ele em um vídeo que foi apagado posteriormente.>

Apesar do término, o ex-BBB garantiu que é apenas uma fase e que em breve eles vão reatar. "Tá tudo em paz, tranquilo, não precisa vocês ficarem nesta agonia, nem inventarem fake news. Vocês querem que as pessoas façam o que vocês querem. Vai no tempo dela normal e acabou. Vai ter a criança, com saúde, paz, felicidade, mais um membro na família". >