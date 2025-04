TRETA

Gravações de 'Vale Tudo' são canceladas para conversa de Cauã e Bella Campos com diretor da Globo, diz colunista

Na tarde desta quinta (17) os dois precisariam contracenar em inúmeras cenas

Elis Freire

Publicado em 17 de abril de 2025 às 18:13

Cauã Reymond e Bella Campos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A treta entre Bella Campos e Cauã Reymond teria tomado proporções gigantes nos bastidores da Globo, culminando em uma reunião dos dois com o diretor da Globo Amauri Soares. É isso que diz a colunista Carla Bittencourt, do Portal Léo Dias. Segundo a jornalista, a Globo cancelou as gravações da tarde desta quinta-feira (17) para uma conversa entre os três. >

Ainda segundo a coluna, no cronograma de gravações desta quinta (17) teriam 15 cenas para os atores, mas o clima ruim não deixaria os compromissos fluírem. Bella Campos teria chegado a chorar, pressionada pela direção de “Vale Tudo” a se pronunciar a favor de Cauã para calar as polêmicas. Foi aí que os dois teriam sidos levados para ter esse papo com o diretor geral da emissora.>

Outro agravante é que Bella e Cauã teriam muitas cenas juntos durante o período de gravação previsto das 13h às 21h. Dentre elas, 15 seriam somente com os dois em cena, com direito a beijo, transa, tapa e muita estratégia de vilania da dupla de trambiqueiros do remake das 21h da Globo.>

A briga entre os intérpretes de Maria de Fátima e César desde antes da estreia de “Vale Tudo” e teria culminado, segundo a revista Veja, na formalização de uma queixa na emissora feita por Bella sobre o comportamento do colega de elenco.>

De acordo com informações da revista, a atriz alegou que Cauã era debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista à direção da novela e ao setor de compliance do canal. Os dois estariam desde então sem se falar, impossibilitando as gravações.>

Como a treta começou?

O estopim da briga entre a intérprete de Maria de Fátima e o responsável por dar vida a César Ribeiro teriam sido comentários de Cauã Reymond sobre a interpretação de Bella Campos na trama no ar em horário nobre. Isso teria acontecido ainda na preparação do remake de autoria de Manuela Dias.>