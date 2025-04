TV

'Odiadinha do Brasil'?; Bella Campos não engole apelido e rebate ao vivo

ex-BBB encontra atriz de Vale Tudo nos estúdios e viraliza ao chamá-la de “odiadinha do Brasil”

O reencontro entre a ficção e o reality show rendeu assunto nas redes sociais nesta quarta-feira (17). Bella Campos (26), acabou sendo surpreendida por Vinícius Rodrigues, recém-eliminado do Big Brother Brasil 25, durante uma passagem pelos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. >

O ex-BBB, ainda se atualizando sobre os acontecimentos fora da casa, encontrou a atriz que interpreta a polêmica Maria de Fátima no remake de Vale Tudo. No vídeo compartilhado em seu perfil, ele brincou: "Dizem que eu sou o namoradinho do Brasil. Essa aqui é a 'odiadinha do Brasil'", referindo-se ao comportamento da personagem na trama, uma jovem ambiciosa que chegou a roubar a própria mãe, Raquel (Taís Araujo), para tentar a vida como influencer.>