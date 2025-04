CASAMENTO À VISTA

Quem é a brasileira que disse 'sim' ao herdeiro dos Kennedy?; saiba mais

Cantora carioca, vai se casar com Conor Kennedy em cerimônia luxuosa no Brasil

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de abril de 2025 às 12:20

Quem é a brasileira que disse 'sim' ao herdeiro dos Kennedy?; saiba mais Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A cantora brasileira Giulia (25), anunciou seu noivado com Conor Kennedy, herdeiro da família mais emblemática da política norte-americana. O pedido oficial foi feito em 2024, em um clima intimista e romântico na nova casa do casal em Los Angeles, ao som de “Your Song”, de Elton John. “Foi o ‘sim’ mais fácil da minha vida”, escreveu Giulia nas redes sociais ao compartilhar a novidade. >

O casal se conheceu em setembro de 2022, em Tulum, no México, graças à irmã de Conor, Kyra, que os apresentou. Desde então, vivem um relacionamento marcado por viagens, trocas intensas e uma conexão que, segundo a cantora, “atingiu um nível de profundidade que nem sabia que existia”.>

Antes mesmo do noivado oficial, Conor já havia feito uma proposta simbólica antes de embarcar como voluntário para a guerra na Ucrânia. “Disse a ele que tinha certeza de que voltaria são e salvo, e que poderíamos realizar nosso sonho juntos, com calma”, relembra Giulia.>

A cerimônia religiosa será realizada no dia 29 de novembro, na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo. Haverá ainda uma celebração menor, apenas para amigos próximos e familiares, no Rio de Janeiro. Em entrevista à revista Vogue Portugal, a artista revelou que seu vestido de noiva será inspirado nos modelos clássicos das décadas de 60 e 70, refletindo sua essência e desejo por algo elegante e atemporal.>

Giulia, que conquistou fama com o hit Menina Solta, tem uma carreira que ultrapassa as fronteiras brasileiras. Além de cantar em espanhol e ter assinado contrato com a gravadora de Jay-Z, a Roc Nation, também investiu na atuação e conheceu o noivo durante as gravações do filme Depois do Universo, em 2021.>

O casamento promete ser um dos mais comentados do ano, não apenas pelo glamour, mas pela lista de convidados. Devido ao sobrenome poderoso do noivo, nomes como Donald Trump e Elon Musk figuram entre os possíveis convidados. “Ainda não enviamos os convites oficiais, mas duvido que eles consigam encaixar na agenda. Mesmo assim, a logística é desafiadora, segurança, protocolos, e muitas personalidades com interesses bem distintos. Vai ser uma festa única”, brincou a cantora.>