RETA FINAL

Brunna Gonçalves curte passeio em iate de luxo em Miami e barrigão impressiona

Na reta final da gestação, a artista e esposa de Ludmilla compartilhou momentos de lazer nos Estados Unidos

Curtindo os últimos momentos da gravidez em grande estilo, Brunna Gonçalves aproveitou o domingo (13) para relaxar em um passeio de iate em Miami, na Flórida. A influenciadora e dançarina, que está à espera de sua primeira filha com a cantora Ludmilla, compartilhou cliques do dia ensolarado nas redes sociais, encantando os seguidores ao exibir o barrigão com um biquíni preto. >