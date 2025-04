TRETA NAS REDES

Karoline Lima detona pedido de desculpas de Tainá Castro: 'Se você quiser ser uma mocreia, amor, seja'

Influenciadora mostrou mensagem que recebeu da atual esposa de Éder Militão

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de abril de 2025 às 09:39

Karoline Lima e Tainá Castro Crédito: Reprodução/Instagram

As influenciadoras Karoline Lima e Tainá Castro estão no centro de uma nova polêmica que está tomando conta das redes sociais. A polêmica começou após um o vazamento de um suposto áudio atribuído à atual esposa do zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, em que ela revelaria quanto é a pensão alimentícia paga pelo jogador para a filha dele, Cecília, de 2 anos. >

Na mensagem, a ex de Léo Pereira afirma que o valor seria superior aos R$ 10 mil mencionados em boatos anteriores. Logo em seguida, a mãe da menina se pronunciou - inclusive mostrando um print em que aparece o valor de R$ 9.108,00 - e alfinetou Tainá. Mas não parou por aí. Karoline também expôs um pedido de desculpas que recebeu da atual de Militão e voltou a mandar indiretas à madrasta de Cecília.>

"Quero me desculpar sinceramente por qualquer atitude ou palavra que tenha te magoado. Sei que houve algo de que você não gostou, e não é minha intenção alimentar sentimentos ruins. Deus tem falado comigo há dias para que eu enviasse esta mensagem, e confesso que estava relutante. Mas chegou um momento em que entendi que o orgulho não leva a lugar nenhum e que a paz vale mais do que qualquer razão", inicia Tainá no texto.>

"A verdade é que temos tudo para viver em paz e felizes, se deixarmos o ego de lado. Somos mulheres, somos mães, e estamos convivendo com os filhos uma da outra — isso, por si só, já exige maturidade e respeito mútuo. Não estou dizendo que vamos ser amigas, mas gostaria que, a partir de agora, pudéssemos manter um respeito verdadeiro. Virar essa página. Desejo, de coração, que ambos os lados encontrem a felicidade, porque tanto eu quanto você merecemos isso", completou.>

Karoline mostrou pedido de desculpas de Tainá Crédito: Reprodução

Karoline Lima não mencionou o nome da madrasta da filha, mas detonou Tainá. "A querida me mandou mensagem dias atrás no WhatsApp pedindo perdão, vocês acreditam? Pedindo desculpas por tudo o que fez e falou... Eu olhei e pensei: 'Gente, que estranho, né? Porque essa mesma semana eu tinha descoberto que ela estava me xingando, falando um monte de coisa de mim, debochando...'. Então pensei: 'Não vou responder'. Sabe por quê? Porque eu não sou falsa, não sou sonsa a esse ponto", falou.>