'Dona de Mim': Saiba como será o reencontro de Ryan com Kami após saída da prisão

Ryan (L7nnon) conquista liberdade condicional nos próximos capítulos da novela das sete exibida na TV Globo

Elis Freire

Publicado em 3 de julho de 2025 às 19:34

Ryan (L7NNON) sai da prisão e encontra Kami (Giovanna Lancelotti) Crédito: Divulgação / Maria Mello

Ryan (L7nnon) vai conquista a liberdade condicional nos próximos capítulos de "Dona de Mim" após ano em cana, mas o reencontro com a sua comunidade não será simples. Decidido a reconstruir sua vida, começando pelo novo emprego no salão de beleza de Fabiana (Flavia Santana), Ryan vai ser deparar com as portas fechadas por conta da festa junina do bairro. Logo depois, ao reencontrar Kami (Giovanna Lancellotti) , o momento também será tenso. As cenas estão previstas a serem exibidas neste sábado (5).>

A situação acontecerá quando, sem saber para onde ir, Ryan decide caminhar até a praça onde a comemoração junina é realidade acontece e, então, vê Kami com o filho Dedé (Lorenzo Reis) de longe. O jovem vai se aproximar e reencontro será carregado de de emoção. Abalada, Kami se afasta com o menino, deixando claro que a reconciliação não será fácil.>

O clima melhorará quando Ryan enfim reencontra o irmão Lucas (Pedro Henrique Ferreira) e antigos amigos no salão. O ex-detento improvisa algumas rimas e incentiva os jovens do bairro a montarem uma nova crew de rap, reafirmando seu desejo de ser uma referência positiva para a comunidade. No entanto, alguém do passado o observa à distância com um olhar de julgamento, sugerindo que sua história com o crime pode não ter ficado totalmente para trás.>

Depois do reencontro breve, Ryan terá uma conversa franca com Kami, a mãe do seu filho. A funcionária da Boaz o confrontará, ainda magoada, relembrando o abandono durante a gravidez e os primeiros anos de Dedé. Ela vai destacar que enfrentou tudo sozinha enquanto ele estava longe. O jovem tenta se explicar e afirma havia decidido deixar o crime, mas acabou preso no mesmo dia em que tomou essa decisão.>

Ryan suplica por uma chance de reconstruir o vínculo com o filho e com Kami. Já a melhor amiga de Leo deixa claro que ele só poderá fazer parte da vida de Dedé sob suas condições, mostrando que ainda tem receios. >

"Dona de Mim" é exibida na TV Globo de segunda à sábado, a partir das 19h30>