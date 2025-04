BIG BOSS

Boninho registra nome de novo reality do SBT e detalhe em logo entrega novidades

Nome e logotipo da atração foram encontrados em registro no INPI

Heider Sacramento

Publicado em 14 de abril de 2025 às 08:02

Boninho será o diretor do novo reality do SBT Crédito: Reprodução

A movimentação nos bastidores da televisão brasileira está agitada com os próximos passos de Boninho, agora contratado pelo SBT. O diretor, que ficou conhecido por comandar o Big Brother Brasil por mais de duas décadas, fez um novo registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que está chamando a atenção dos fãs de reality shows. >

Trata-se da marca “Casa do Patrão”, registrada em nome de José Bonifácio Brasil de Oliveira, nome oficial de Boninho. O processo inclui também o logotipo do projeto, com atualizações feitas nos dias 11 e 12 de março. O símbolo gráfico remete às letras “C” e “P”, possivelmente uma referência direta ao título da atração.>

Atualmente, o processo encontra-se na fase de “aguardando prazo de apresentação de oposição”, o que indica que o projeto ainda está em desenvolvimento, mas já tem identidade visual definida.>

Um detalhe que aumentou a expectativa do público veio à tona por meio das redes sociais. No dia 9 de março, Boninho publicou em seu perfil no Instagram uma imagem que mostrava um objeto com o mesmo desenho registrado no INPI. Na legenda, ele deixou um teaser que alimentou os rumores: “Estamos perto de mostrar essa novidade! CP 2025”.>

A sigla “CP” é interpretada por muitos como abreviação de “Casa do Patrão”, fortalecendo a teoria de que o novo reality está em fase final de pré-produção e será lançado em 2025. Como Boninho agora integra o time de diretores do SBT, a estreia na emissora de Silvio Santos parece ser questão de tempo.>