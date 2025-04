AMIZADE COLORIDA?

Alice Wegmann revela antigo affair com João Vicente e surpreende fãs

Atriz confirma envolvimento com o colega de elenco de “Vale Tudo” e destaca amizade duradoura

No ar como Solange Duprat no remake de Vale Tudo, da TV Globo, Alice Wegmann abriu o coração ao relembrar uma fase mais íntima com o colega de elenco João Vicente de Castro, que interpreta Renato Filipelli na trama. Durante entrevista ao jornal Extra, a atriz confirmou que os dois já viveram um romance, apesar de atualmente manterem apenas uma forte amizade. >