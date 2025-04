HERANÇA

Filho de Helena Ranaldi brilha em 'Vale Tudo' e revela legado de estrelas na TV

Pedro Waddington estreia na televisão com uma bagagem artística de peso e reforça o legado da família nas telinhas

Pedro Waddington vem chamando atenção do público ao interpretar Tiago na nova versão de "Vale Tudo", da TV Globo. Mas sua estreia na televisão não aconteceu por acaso: o jovem de 27 anos cresceu cercado por referências poderosas do universo artístico. >

O pai de Pedro é o renomado diretor Ricardo Waddington, figura de destaque nos bastidores da televisão. Do lado paterno, o ator também carrega laços importantes: Ricardo é irmão de Andrucha Waddington, diretor consagrado e marido da atriz Fernanda Torres desde os anos 1990. A artista plástica Isadora Frost, de 38 anos, é sua meia-irmã, fruto do antigo relacionamento entre Ricardo e Lídia Brondi, atriz que hoje atua como psicóloga e é casada com Cássio Gabus Mendes.>