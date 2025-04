BASTIDORES

Filho de Roque quer seguir os passos do pai no SBT, e família faz apelo comovente

Janilda Nogueira diz que ver o filho na emissora seria o último desejo do ex-assistente de palco, hoje debilitado aos 85 anos

A esposa de Roque , antigo assistente de palco do SBT, usou as redes sociais para fazer um apelo direto a Daniela Beyruti , filha de Silvio Santos e presidente da emissora. Janilda Nogueira pediu uma oportunidade de trabalho para o filho do casal, Vini, estudante de Rádio e TV, e revelou que esse é o grande desejo de Roque em seus últimos anos de vida. >

Segundo ela, o pedido não é apenas por uma chance profissional, mas também uma forma de homenagear a história de Roque dentro do canal, ele trabalhou por quase cinco décadas no SBT e era amigo pessoal de Silvio Santos há mais de 60 anos.>

“Esse é o último pedido dele. Ele quer muito ver o filho trabalhando na emissora que ajudou a construir. O Roque está com a saúde bastante fragilizada, e dar essa alegria a ele agora seria um presente”, completou Janilda, que mencionou ainda o estado delicado de saúde do marido, que tem passado por internações frequentes.>

A publicação rapidamente gerou comoção entre os seguidores, muitos dos quais marcaram Daniela e demonstraram apoio à causa. “Ver o filho do Roque no SBT seria uma continuação justa do legado do pai”, comentou um internauta.>