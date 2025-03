REI DAS CARAVANAS

Ex-assistente de Silvio Santos, Roque reaparece irreconhecível e atualiza estado de saúde; veja foto

Aos 87 anos, diretor das caravanas do SBT luta contra problemas de saúde e agradece apoio da família Abravanel

Gonçalo Roque, 87, ex-assistente de palco de Silvio Santos e diretor das caravanas do SBT, reapareceu nas redes sociais após mais de um mês afastado. A esposa do comunicador, Janilda Nogueira, compartilhou uma foto no Instagram onde ele aparece em uma cadeira de rodas ao lado de sua enfermeira. Na legenda, Roque tranquilizou os seguidores sobre sua recuperação. >

“Eu com a minha assistência técnica de enfermagem só pra dizer que estou bem”, escreveu, demonstrando gratidão às filhas de Silvio Santos pelo apoio no tratamento. “Obrigado, Patrícia Abravanel, Rebeca Abravanel e Daniela Beyrut”, completou. >

O ex-assistente enfrenta uma série de complicações de saúde nos últimos anos. Em abril de 2024, foi diagnosticado com um meningioma benigno no cérebro, tratado sem necessidade de cirurgia. Pouco tempo depois, sofreu um desmaio e teve um sangramento intracraniano. No fim do ano passado, chegou a ficar internado na UTI devido a uma insuficiência pulmonar.>