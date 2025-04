NA JUSTIÇA

Ex-amante de Payet, do Vasco, detalha agressões: 'Ele pisou no meu rosto, sentia prazer em fazer isso'

Larissa Ferrari pediu medida protetiva de urgência contra o jogador; ela afirma que francês justificava agressões como 'punição'

Em entrevista ao jornal Extra, Larissa afirmou que o francês justificava as agressões como uma "punição". "Algumas marcas na parte de baixo do meu corpo, por exemplo, na panturrilha e tornozelo, eram porque ele pisava. Ele pisou no meu rosto, cabeça e pernas. Ele sentia prazer em fazer isso. No bumbum, era durante esses momentos sexuais", contou.>