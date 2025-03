BASTIDORES DO ROMANCE

Amante revela 'casamento não oficial' com jogador do Vasco: 'Botei roupa de noiva'

Larissa Ferrari disse que foi chamada até de 'esposa do Brasil' por Payet

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de março de 2025 às 11:27

Larissa Ferrari diz ter sido amante de Payet, do Vasco Crédito: Reprodução/Instagram

Larissa Ferrari fez novas revelações sobre o suposto affair com o jogador Dimitri Payet, do Vasco. A advogada afirmou que os dois tiveram uma cerimônia de casamento extra-oficial, com o camisa 10 passando a chamá-la de "esposa do Brasil". O francês, vale lembrar, é casado há 18 anos com Ludivine Payet, mãe de seus quatro filhos.>

Torcedora do Vasco, Larissa disse que foi o meia cruz-maltino que a abordou pelas redes sociais, utilizando um perfil falso. Os dois teriam engatado em um flerte por mensagens em agosto e se encontrado pessoalmente pela primeira vez em setembro.>

"Eu acredito que ele tenha me encontrado em alguma publicação do Vasco, porque eu sempre comentei muito nas coisas do Vasco, sou muito vascaína. Então, ele me chamou, só que inicialmente eu era casada também. No momento que ele se apresentou para mim, ele falou que realmente vivia com uma pessoa há 17 anos na França, mas que não era casado e que aqui no Brasil ele estava sozinho", disse, em entrevista ao programa Camarote da Fofoca.>

Segundo a advogada, as interações foram aumentando com o tempo, até o ponto em que ela viajou para o Rio de Janeiro para assistir a um jogo e conhecer o jogador. "Tive certeza que eu precisava terminar meu relacionamento, porque naquele momento era ele quem eu queria conhecer de fato. Então, eu voltei para minha cidade e pedi a separação assim que eu cheguei. A partir desse momento eu comecei a, de fato, me envolver com ele".>

Ela contou que passou a fazer viagens constantes para o Rio de Janeiro, onde ficava quatro dias em média. "Nesse ano, como a gente estava muito envolvido, eu acabei ficando realmente, praticamente morando só no Rio de Janeiro. Mas não aguentei de saudade e voltei por conta dos meus filhos".>