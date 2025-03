DOIS RELACIONAMENTOS

Jogador do Vasco estaria traindo esposa de 18 anos há sete meses

A suposta amante de Payet se pronunciou e afirmou estar em um relacionamento com o jogador desde setembro

Marina Branco

Publicado em 20 de março de 2025 às 09:11

Payet, a esposa e os filhos Crédito: Reprodução I Redes sociais

Jogador francês do Vasco, Dimitri Payet teve sua vida pessoal exposta com a descoberta de que ele estaria traindo sua esposa de 18 anos há sete meses com a advogada Larissa Ferrari. Desde que veio ao Brasil, o jogador mora sozinho, e estaria se relacionando secretamente fora do casamento. >

A situação foi publicada pelo Portal Leo Dias, que afirma ter recebido informações da própria amante de Payet em relação à traição, que viria acontecendo desde setembro do ano passado. De acordo com Larissa, ela conheceu o jogador online, quando o mesmo estava navegando com um perfil falso. >

Na época, em meados de agosto de 2024, Larissa era casada, mas decidiu responder de maneira recíproca por estar vivendo uma crise em seu casamento. Além disso, o fato de ser torcedora do Vasco, mesmo morando em Santa Catarina, teria colaborado com a decisão. >

“Sou vascaína desde criança, apesar de ser catarinense, acompanho futebol desde 2008. Eu era casada e fiquei 7 anos casado e quase não me envolvia (com futebol). No ano passado, tive problemas no meu antigo relacionamento e comecei a me envolver mais no futebol, em especial no Instagram. E aí, um dia, ele me chamou pelo perfil fake, que ele não usa mais, aí ele pegou meu contato”, contou. >

O jogador teria mantido contato inicialmente em português, e conversado com Larissa por um mês antes de encontrá-la pessoalmente e começar a manter uma relação. Então, o casal passou a conversar em francês. >

Desde então, algumas "dicas" foram expostas. Um quadro dado por um torcedor a Payet apareceu no fundo de uma foto de Larissa, a camisa usada pelo jogador no jogo contra o Cuiabá em outubro do ano passado foi usada por ela, dentre outros objetos que conectam o casal.>

Quem não sabia dos detalhes era Ludivine, casada há 18 anos com o francês, pai de seus quatro filhos, todos na França. Não demorou muito até que Larissa se divorciasse e se mudasse para o Rio de Janeiro, se aproximando ainda mais do jogador. >

"Como eu tinha saído de um relacionamento péssimo e ele fica muito sozinho no Rio, nos envolvemos muito. Algo que provavelmente seria diferente se ele estivesse morando lá (França). Eu viajava, ficava muitos dias lá no Rio, na casa dele e então a gente acabou criando um laço”, contou.>

O relacionamento dos dois teria começado a desandar quando ela percebeu que ele convidava outras mulheres para assistir seus jogos. “Uma amiga minha, que sabia que eu me envolvia com ele, postou um print no Instagram, sem mencionar ele, de um ingresso que ganhou. Brigamos e ele ficou bem bravo comigo”, expôs a advogada.>

Com isso, o relacionamento ficou abalado, mas ainda não foi encerrado de acordo com Larissa. “Nesse momento não adianta eu olhar para tudo isso só com sentimento de paixão ou de amor porque isso também acaba me prejudicando emocionalmente”, avaliou ela. >