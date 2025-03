TOMANDO SOL

Em meio a polêmicas de traição, Bruna Biancardi aparece na mansão de Neymar com livro religioso

Influenciadora apareceu às margens de lago artificial na casa do jogador em Mangaratiba

Bruna Biancardi curtiu um dia de sol nesta terça-feira (18), em meio aos rumores de uma suposta traição de Neymar . Ela compartilhou nas redes sociais uma foto do lago da mansão do jogador em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Logo em seguida, publicou outra foto, desta vez de um livro, óculos de sol e uma água de coco.>

Vale lembrar que o lugar escolhido por Bruna para relaxar nesta terça-feira (18) gerou um imbróglio judicial para Neymar. Em 2024, ele chegou a ser multado em R$ 16 milhões após a construção do lago artificial na mansão. A multa acabou suspensa por uma decisão judicial. Em agosto daquele ano, o atacante foi inocentado, após relatórios do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) descartar irregularidades ambientais na construção do lago.>