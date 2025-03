POLÊMICA

Mulher que diz ter feito sexo com Neymar dispara: 'Não quero ser Bruna Biancardi'

Any Awuada fez apelo em vídeo nas redes sociais: 'Parem de me comparar com ela'

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de março de 2025 às 08:45

Any Awuada afirma que fez sexo com Neymar Crédito: Reprodução/Instagram

Any Awuada, mulher que diz ter feito sexo com Neymar durante uma festinha em uma chácara no interior de São Paulo, postou um vídeo nas redes sociais, na noite de segunda-feira (17), pedindo para não a compararem com Bruna Biancardi. A criadora de conteúdo adulto também disse que não quer 'roubar' o jogador da atual companheira dele.>

"Gente, deixa eu pedir uma coisa pra vocês, do fundo do meu coração: parem de me comparar com a Bruna Biancardi. Eu não quero ser ela, não quero o que é dela, não quero o lugar dela, nada disso!", disse Any, que também ressaltou que foi ao sítio onde teria ocorrido a relação íntima apenas para "fazer seu trabalho".>

"Eu apenas fui lá fazer meu trabalho, sou solteira, não devo nada pra ninguém, não sou casada. Parem de me atacar, de fazer comparações que não existem, por favor", completou.>