REAL OU FAKE?

Fazer xixi após a relação ajuda a evitar a gravidez? Entenda ‘tática’ da amante de Neymar

A criadora de conteúdo adulto respondeu sobre a chance de gravidez

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de março de 2025 às 20:46

Neymar e Any Awuada Crédito: Reprodução I X

Any Awuada, mulher que afirma ter feito sexo com Neymar durante uma festinha privada em uma chácara no interior de São Paulo, voltou a falar sobre a polêmica. A criadora de conteúdo adulto abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e respondeu sobre a chance de gravidez e surpreendeu ao explicar a 'tática' que fez para não engravidar.>

Eu fiz xixi logo em seguida Any Awuada Mulher que afirma ter feito sexo com Neymar

"Quando você faz xixi logo em seguida você não engravida. Então não tem essa possibilidade", completou a criadora de conteúdo adulto.>

É bom ressaltar, porém, que, ao contrário do que Any Awuada disse, fazer xixi logo após a relação sexual não ajuda a prevenir uma gestação. O canal urinário, por onde sai o xixi, não é o mesmo do canal vaginal, onde se dá a penetração. Assim, a urina e o sêmen seguem caminhos diferentes e não se encontram. A 'tática' também não evita contrair uma doença sexualmente transmissível.>

Por outro lado, urinar após a relação sexual ajuda a diminuir o risco de infecção urinária. A explicação é que o líquido promove uma "lavagem" na uretra, jogando para fora bactérias nocivas carregadas para a região genital durante a penetração, e que poderiam se instalar nos microtraumas causados pelo atrito do ato sexual.>