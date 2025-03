FESTA EM CHÁCARA

Mulher que diz ter feito sexo com Neymar comenta chance de gravidez: 'Fiz xixi'

Any Awuada desconversou anteriormente sobre o uso (ou não) de preservativo

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de março de 2025 às 08:46

Neymar e Any Awuada Crédito: Reprodução

Any Awuada, mulher que afirma ter feito sexo com Neymar durante uma festinha privada em uma chácara no interior de São Paulo, voltou a falar sobre a polêmica. A criadora de conteúdo adulto abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e respondeu sobre a chance de gravidez.>

Na última sexta-feira (14), durante entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, Any desconversou sobre o uso (ou não) de preservativo na suposta relação sexual com o jogador do Santos. "Eu prefiro não entrar nesse assunto de preservativo", falou.>

Nos Stories do Instagram, a modelo voltou a comentar sobre o assunto, e deu a entender que o atacante, de fato, não usou camisinha. Ela ainda surpreendeu ao explicar a 'tática' que fez para não engravidar. >

Eu fiz xixi logo em seguida Any Awuada Mulher que afirma ter feito sexo com Neymar

"Quando você faz xixi logo em seguida você não engravida. Então não tem essa possibilidade", completou a criadora de conteúdo adulto. >