Grávida, Bruna Biancardi curte post sobre suposta traição de Neymar

Jogador teria feito sexo com duas mulheres durante festinha em chácara no interior de São Paulo

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de março de 2025 às 15:20

Neymar e Bruna Biancardi no Carnaval do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram

"O que me intriga não é a fofoca, é a torcida", diz a autora na capa da publicação, feita na sexta-feira (14) - mesmo dia em que a suposta traição veio à tona. Em entrevista ao programa Fofocalizando, a modelo Nayara Macedo, mais conhecida como Any Awuada, disse que o atacante traiu a companheira com duas mulheres, incluindo ela, durante uma festinha repleta de mulheres em uma chácara em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo. >

Bruna Biancardi curtiu post falando sobre suposta traição de Neymar Crédito: Reprodução/Instagram

A assessoria do camisa 10 do Santos, porém, negou que ele estivesse presente, apesar de seu helicóptero ter sido visto no local. O estafe do jogador afirmou que a aeronave é frequentemente emprestada para amigos e familiares.>

"Não sei se Neymar foi ou não foi. E, sendo bem honesta, pouco me importa. Porque, perceba, ninguém torce pelo acerto. O que move o mundo é o erro. Vivemos na era da catarse pública. O erro alheio virou espetáculo, a moral coletiva, um palanque, e o linchamento, um esporte. Dá audiência. Dá engajamento. Dá até uma sensaçãozinha de superioridade. Porque se ele também trai, se ele também falha, se ele também destrói o próprio castelo, então ninguém precisa construir o seu. E o pensamento reconfortante do fracasso alheio", começou Morgana na publicação.>

A criadora de conteúdo continua a reflexão falando sobre as críticas vindas de outras mulheres quando se decide perdoar uma traição. ""Porque se não for, se ele não errar, se eles derem certo... alguém vai ter que admitir que o problema não é todo homem. Mas o tipo de homem que você escolhe. E isso, convenhamos, é uma verdade difícil de engolir. As mesmas que gritam sororidade são as que querem ver outra mulher se arrebentar".>

"Porque uma mulher que perdoa destrói a narrativa da mulher que se vinga. E quem vive da vingança precisa de um exército de mulheres destruídas para justificar a própria ruína. Elas não odeiam a traição. Odeiam o fato de que ela perdoou. Porque se ela consegue seguir em frente, o que impede você? Se ela pode construir algo novo, o que te prende no passado? Se você torce para que alguém se arrebente, não é justiça que você quer. É entretenimento. É vingança. É uma desculpa para continuar sendo infeliz", completa.>

Morgana também convida indiretamente as seguidoras a se colocaram no lugar de Bruna Biancardi e de outras mulheres traídas. "Talvez o problema não seja ele. Talvez o problema seja o que você faria no lugar dela. Talvez a raiva não seja pela traição dele. Mas pelo fato de que, se fosse com você, você também perdoaria. E não quer admitir. Não é só sobre torcer pelo erro dos outros. É sobre precisar desse erro. Porque se não houver um traidor, não existe um vilão para culpar. E se não houver uma traída destruída, não existe uma vítima para se identificar. Sem isso, sobra apenas a verdade: não são os homens que te traíram. Foi você quem escolheu mal. E essa é a única traição que ninguém quer admitir".>