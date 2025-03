FICOU CALADO

Neymar ignora polêmica de traição e analisa processar jornalista e emissora

Assessoria diz que helicóptero do jogador, que aparece levando modelos para festa em imagens, foi emprestado

Neymar optou por ignorar publicamente as notícias de que participou de uma festa com acompanhantes em uma chácara em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo, na última segunda-feira (10). A informação foi dada pelo jornalista Léo Dias, que afirmou que um suposto pagamento de R$ 80 mil teria sido feito por Neymar Pai para evitar a divulgação de um vídeo do filho. A modelo Any Awuada disse que estava na festa e teve relação sexual com Neymar. A assessoria do atacante negou tudo e afirmou que o helicóptero de Neymar, que aparece em imagens da chegada de modelos ao local, foi emprestado, descartando qualquer envolvimento do jogador ou transação financeira. >