DESCONVOCADO

Neymar é cortado da seleção para jogos contra Colômbia e Argentina; saiba motivo

Pessoas do estafe do Neymar já tinham comunicado que o craque não deveria estar em campo

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de março de 2025 às 18:14

Neymar em ação pela Seleção Brasileira Crédito: Vitor Silva/CBF

Em meio a mais uma polêmica após ter supostamente participado de uma festinha repleta de mulheres, o atacante Neymar foi cortado dos próximos compromissos da seleção brasileira, contra Colômbia e Argentina. O jogador do Santos ainda se recupera de um edema na coxa que o tirou da semifinal do Campeonato Paulista. As informações foram divulgadas inicialmente pela ESPN.>

Segundo a ESPN, pessoas do estafe do Neymar já tinham comunicado que o craque não deveria estar em campo nos dois compromissos do Brasil na próxima Data Fifa. A seleção enfrenta a Colômbia no dia 20 de março, em Brasília, e depois encara a Argentina no dia 25, em Buenos Aires.>

Em 5º lugar nas eliminatórias, a equipe de Dorival soma 18 pontos e tenta superar a difícil rodada dupla para continuar no grupo de classificação à próxima Copa do Mundo a poucas rodadas do fim. Depois da Data Fifa de março, o Brasil fará mais quatro jogos: Equador (fora) e Paraguai (casa), na janela de junho, e depois Chile (casa) e Bolívia (fora), em setembro.>