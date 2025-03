FESTA EM CHÁCARA

Modelo que diz ter feito sexo com Neymar responde se usou camisinha; veja vídeo

Awuada afirmou que teve relações sexuais com Neymar e que não foi a única a se relacionar

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de março de 2025 às 17:21

Neymar e Any Awuada Crédito: Reprodução I X

Após afirmar que teve relações sexuais com Neymar em uma chácara em Araçoiaba da Serra, onde ocorreu uma festa repleta de mulheres, nesta semana, a modelo Any Awuada falou ao programa Fofocalizando, do SBT, sobre o uso de preservativo na suposta relação sexual com o jogador do Santos.>

Eu prefiro não entrar nesse assunto de preservativo Any Awuada Modelo presente na festa em Araçoiaba da Serra

A modelo contou que ela foi uma das “escolhidas” pelo craque e foi para cama com o jogador na manhã da última terça-feira (12). Questionada se havia feito sexo com o jogador, Awuada confirmou e afirmou que não foi a única a se relacionar. A comemoração, que teria contado com a presença de garotas de programa, ocorreu em um imóvel pertencente a Rafa Motta, amigo próximo de Neymar.>

O nome de Neymar bombou nas redes sociais após o helicóptero do jogador ter sido visto em um sítio no interior de São Paulo, na última segunda-feira (10), durante a festinha privada com a presença de diversas mulheres. A assessoria do atacante, porém, nega a participação do jogador no evento.>

"Essa informação não confere. Inclusive, o portal foi informado de que o Neymar Jr. não estava presente no local. Quanto ao helicóptero, ele pode ser visto em vários lugares, pois é frequentemente emprestado a amigos e familiares", informou o estafe do atleta.>