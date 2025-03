PROIBIÇÃO

Esposas e funcionárias teriam sido barradas de festa com Neymar; prostitutas chegariam ao local horas depois

O evento teria sido feito apenas para homens em sítio no interior de São Paulo na última terça-feira (11)

A nova crise no relacionamento de Neymar e Bruna Biancardi ganhou desdobramentos quando detalhes foram comentados sobre a festa da qual o jogador participou em um sítio. Na ocasião, esposas e funcionárias teriam tido suas entradas vetadas, enquanto prostitutas chegariam depois do início do evento. >