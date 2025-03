NOVA POLÊMICA

Luana Piovani critica Neymar em meio a crise: 'Se afunda sozinho'

A atriz não perde a oportunidade de alfinetar o jogador, mencionando o impacto do dinheiro em sua vida pessoal

Luana Piovani não deixou passar a nova crise envolvendo Neymar Jr. e usou suas redes sociais para expressar sua opinião sobre o assunto. Na manhã desta sexta-feira (14), a apresentadora comentou as recentes polêmicas envolvendo o jogador, que foi flagrado em uma festa no interior de São Paulo com amigos e mulheres, alimentando ainda mais os rumores sobre sua vida pessoal. >

Em um desabafo mais profundo, Piovani afirmou que algumas pessoas, especialmente as extremamente ricas, acabam se tornando "ignorantes" e "burras" emocionalmente. "Eu acho que é viver cada vez melhor. A pessoa cava a própria cova, a gente não precisa fazer muito. Cai a máscara e a pessoa vai se cagando", declarou, reforçando sua crítica sobre o comportamento de pessoas que buscam acumular riqueza sem se importar com outros aspectos da vida.>

Luana também recordou uma conversa que teve com Neymar no passado, onde observou de perto o estilo de vida do jogador e comentou: "Me lembro de ter tido uma conversa, porque pude observar muito de perto o que a gente imagina de longe, e senti muita pena. Falei: 'Cara, que merda de vida'.">