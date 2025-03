NAMORO SECRETO

Roberto Carlos revela que continua namorando, mas mantém mistério sobre a amada

Durante coletiva no cruzeiro Além do Horizonte, o cantor falou sobre seu relacionamento atual, mantendo segredo sobre o nome da namorada

Heider Sacramento

Publicado em 14 de março de 2025 às 09:57

Roberto Carlos Crédito: Reprodução/Instagram: @robertocarlosoficial

Em coletiva de imprensa realizada no Cruzeiro Além do Horizonte, Roberto Carlos, aos 83 anos, abriu o jogo sobre seu namoro, mas preferiu não revelar mais detalhes. "Continuo namorando", afirmou o cantor, sem, no entanto, divulgar o nome da sua amada. O cantor explicou que sua namorada não o acompanhou na viagem. "Ela não pôde vir, tinha outros compromissos", disse Roberto, deixando claro que o romance segue, mas de forma discreta.>

Questionado sobre como é na intimidade, Roberto respondeu com bom humor: "Você está querendo saber demais". No entanto, ele afirmou que seu romantismo é um traço marcante, tanto na vida pessoal quanto em sua carreira. "Sou um cara romântico, como as minhas músicas mostram. As canções falam disso, do amante à moda antiga, que manda flores", comentou, revelando um pouco de seu lado mais íntimo.>

Além do Horizonte marca a estreia de um novo cruzeiro de Roberto Carlos, substituindo o famoso "Emoções em Alto Mar". A bordo do transatlântico Costa Pacífica, o evento conta com tecnologia de ponta, e foi uma das grandes novidades de 2025.>