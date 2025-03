REALITY SHOW

Renata retorna ao BBB25 e revela fofocas após saída para Vitrine do Seu Fifi

A sister, que ganhou imunidade, compartilhou as mensagens recebidas dos fãs do programa e trouxe novidades importantes para a casa

Heider Sacramento

Publicado em 14 de março de 2025 às 10:27

Renata foi a escolhida para participar da Vitrine do Seu Fifi Crédito: Reprodução

Na manhã desta sexta-feira (14), Renata retornou à casa do Big Brother Brasil 25 após cumprir uma dinâmica inédita, a "Vitrine do Seu Fifi", e não perdeu tempo em reunir os brothers para contar tudo o que ouviu. Durante sua breve estadia fora da casa, a sister foi escolhida pelo público para passar um dia em um cômodo montado dentro do Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, onde teve acesso a informações externas compartilhadas por visitantes. >

Entre as mensagens mais recorrentes, Renata revelou que os fãs do programa estavam criticando a edição, alegando que ela estava "flopada" e apontando a necessidade de uma postura mais firme da sister no jogo. Além disso, alguns espectadores pediram para que ela se aproveitasse melhor da dinâmica do "Sincerão", uma das provas mais comentadas da temporada.>