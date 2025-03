REALITY SHOW

Jurídico de Aline, do BBB 25, diz que pode processar equipe de Renata por postagens contra a baiana

Advogados da policial exigem retratação imediata e prometem acionar a Justiça por calúnia e difamação

A polêmica entre Aline e Renata dentro do BBB 25 ultrapassou os muros da casa e foi parar no campo jurídico. Após a equipe de Renata sugerir em postagens que Aline teria ameaçado a participante, os advogados da policial divulgaram uma nota nesta quarta-feira (12) repudiando as acusações e prometendo tomar as “medidas legais cabíveis”. >