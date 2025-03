RESULTADO DO PAREDÃO

BBB 25: Thamiris é eliminada com 61,73% dos votos

Eliminação ocorreu na noite desta terça (11)

Anna Luiza Santos

Publicado em 11 de março de 2025 às 23:37

Thamiris é eliminada do BBB 25 Crédito: gshow

A eliminada do Big Brother Brasil 25 na noite desta terça-feira (11) foi a nutricionista Thamiris Maia. A sister do grupo Pipoca foi a mais votada pelos espectadores para sair do programa, recebendo 61,73% dos votos. Ela entrou no jogo como dupla de sua irmã, Camilla Maia, integrante já retirada do reality show. >

Thamiris foi indicada ao paredão da semana pelos votos da casa no confessionário, recebendo 8 ataques dos brothers. Ela disputou a permanência no programa com a baiana Aline Patriarca, que recebeu 35,97% dos votos, e Vinícius, brother menos votado com apenas 2,3%. >

Ao passar dois meses na casa, a nutricionista protagonizou momentos marcantes na edição por sua personalidade forte e sem papas na língua para guardar desaforos, além de ter beijado Aline Patriarca e João Gabriel. A sister ainda foi destaque nos debates das redes sociais por sua relação com Vitória Strada, sendo apontada como falsa por falar mal da suposta aliada pelas costas. >