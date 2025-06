QUASE FATAL

Quiroprata rompe artéria de mulher ao estalar pescoço incorretamente

Erro em sessão quase provocou um derrame cerebral em paciente

Apesar da dor aguda e da forte sensação de náusea, Carissa decidiu manter sua rotina. Ela seguiu trabalhando como educadora física, foi ao salão de beleza e continuou ativa. Porém, as semanas seguintes revelaram sintomas mais graves: episódios de desmaio, visão embaçada e dificuldades para se concentrar.>

Recuperação lenta e sequelas permanentes

Após o diagnóstico, Carissa foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde médicos trabalharam para evitar o pior. Durante o tratamento, ela desenvolveu afasia — uma dificuldade na comunicação causada pela redução no fluxo de sangue para o cérebro. Embora tenha sobrevivido, Carissa ainda enfrenta reflexos do trauma até hoje.>

As limitações físicas permanentes a impedem de praticar esportes de impacto e ministrar aulas com atividades intensas. Além disso, lida diariamente com dores e fadiga.>