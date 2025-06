QUASE LÁ

Veja qual pergunta fez baiana desistir do Quem Quer Ser Um Milionário na reta final

A bibliotecária Isabel Cristina saiu do programa com R$ 300 mil

A bibliotecária Isabel Cristina, moradora de Salvador, acabou desistindo na reta final do quadro Quem Quer Ser Um Milionário, no Domingão com Huck, exibido neste domingo (8). Faltavam apenas duas questões para a pergunta do milhão quando a participante de 69 anos resolveu não arriscar, saindo do programa com a bolada de R$ 300 mil. >