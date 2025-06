VÍDEO

Aluna viraliza ao reclamar da merenda escolar para vereadores: 'Ninguém aguenta mais soja'

Maria de Fátima Pinheiro fez apelo aos vereadores da região do Cariri, no Ceará

Elis Freire

Publicado em 9 de junho de 2025 às 19:18

Aluna reclama de merenda da escola Crédito: Reprodução

Uma declaração de uma aluna da rede pública da região do Cariri, no Ceará viralizou nas redes sociais pela sua sinceridade ao falar da merenda escolar oferecida para as crianças. Com apenas 9 anos de idade, a criança tomou a palavra durante uma audiência pública na zona rural de Joazeiro do Norte (CE) e reclamou que a comida servia era repetidamente soja, sem nenhuma proteína animal. >

“Todo dia é cuscuz com soja, é pão com soja, é sopa com soja… Ninguém aguenta mais comer soja”, disse Maria de Fátima Pinheiro.>

“Tava todo mundo falando: ‘só faltava ser suco de soja’... Então a gente veio pedir a vocês, vereadores, que mandassem pelo menos uma carninha aí pra nós”, pediu aos políticos. A plateia e os próprios representantes do povo caíram nos risos ao ouvir o relato.>

Após a repercussão do vídeo nas redes sociais, o prefeito Glêdson Bezerra (Podemos) gravou uma live, na manhã desta segunda-feira (9) no depósito central com insumos para a merenda escolar do município. De acordo com ele, na próxima semana, a prefeitura deve ampliar o número de fornecedores de proteína.>

A fala cidadã de Maria de Fátima foi feita durante o projeto Câmara com o Povo, com audiência realizada na sede da ONG Missão Baluarte, na localidade do Sítio Logradouro. O evento tinha momentos dedicados a fala de moradores sobre os desafios enfrentados na região.>

Veja vídeo:>