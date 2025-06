FAMÍLIA GRANDE

Sabrina Sato apresenta novo membro da família: 'Agora somos oito'

Em imagem ao lado do marido e da filha, a apresentadora revelou a chegada de um novo cachorrinho

Sabrina Sato e Nicolas Prattes apresentaram aos seguidores o mais novo integrante da família, um filhote da raça golden retriever que recebeu o nome de Maui. Através de imagem compartilhada nos Stories do Instagram no último sábado (7), o casal posou ao lado de Zoe, filha de Sabrina com o ator Duda Nagle e dos cinco cachorros: Maui, Bupi, Coco, Lucky e Belinha. >

Namorando desde 2024, Sabrina Sato e Nicolas Prattes se casaram em janeiro deste ano, em uma cerimônia intimista no interior de São Paulo. Dois meses depois, os pombinhos seguiram para lua de mel pelas praias paradisíacas na África do Sul e da Ilhas Seychelles.>

Perda dupla

Em entrevista recente à revista Glamour, a apresentadora Sabrina Sato revelou pela primeira vez que sofreu duas perdas gestacionais ao lado do companheiro, o ator Nicolas Prattes, no ano passado. Mãe de Zoe, de cinco anos, fruto do relacionamento com o ator Duda Nagle, Sabrina emocionou o público ao trazer à tona um lado íntimo e doloroso de sua vida pessoal. >