DISCRETOS

Thaynara OG apresenta namorado após 6 meses em segredo; saiba quem é

Primeira aparição pública com o amado foi no primeiro dia de São João da Thay

Depois de meses mantendo o relacionamento longe dos holofotes, Thaynara OG, de 33 anos, decidiu apresentar oficialmente seu namorado, André Ferraz. A estreia pública do casal aconteceu durante o jantar de boas-vindas do São João da Thay, tradicional evento junino promovido pela influenciadora em São Luís do Maranhão. A festa, que ocorre nesta sexta (6) e sábado (7), é gratuita pela primeira vez e deve reunir até 30 mil pessoas. >