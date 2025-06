TELEVISÃO

Boninho anuncia retorno do 'The Voice Brasil'; veja tudo o que já se sabe

Publicação garantiu que o reality musical estará de volta à TV

Elis Freire

Publicado em 6 de junho de 2025 às 19:26

The Voice Brasil Crédito: Reprodução

Uma publicação inesperada de Boninho movimentou as redes sociais nesta sexta-feira (6) ao anunciar que o reality show musical "The Voice Brasil" está de volta à TV. O diretor, agora na SBT, garantiu que haverá uma nova edição do programa, mas ainda não deu detalhes sobre data de estreia e escalação dos técnicos.>

"O melhor reality de talentos do mundo está de volta", escreveu Boninho no Instagram. A notícia se espalhou rapidamente e animou internautas nostálgicos e fãs da competição musical, que lotaram os comentários com reações entusiasmadas e especulações sobre os programas. >

“Eu quero”, declarou um fã. “Nossa, que notícia boa”, comemorou outro. “Coloca a Claudia Leitte. Ela entregava muito como técnica”, sugeriu uma seguidora. Já um usuário mais ousado comentou: “Vem aí! Vai ser loucura o ‘The Voice’ no SBT”.>

Quem são os possíveis técnicos?

Entre os jurados, o veterano Lulu Santos deve retornar ao programa, repetindo sua presença marcante em outras edições. Ao lado dele, segundo informações do colunista Flávio Ricco (portal LeoDias), estão cotados Mumuzinho, a cantora Duda Beat e a dupla Matheus & Kauan, que deverão assumir uma das cadeiras juntos — repetindo o modelo já utilizado anteriormente com Simone & Simaria e Maiara & Maraisa.>

Essa diversidade de estilos promete atrair um público amplo, combinando o pop alternativo, o pagode, o sertanejo e o pop-rock em uma mistura inédita no palco do reality.>

